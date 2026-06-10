MIDES becará a 130 jóvenes para acceder a plataforma de inteligencia artificial

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) , el Despacho de la Primera Dama y la empresa Reset Ecuador lanzaron la plataforma educativa “Artesanos”, una herramienta basada en inteligencia artificial que busca fortalecer la formación académica, tecnológica y personal de estudiantes del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA).

La iniciativa beneficiará inicialmente a 130 jóvenes mediante becas que les permitirán acceder a tecnología educativa de última generación y desarrollar competencias clave para enfrentar los desafíos de la economía digital.

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Alianza del MIDES impulsa acceso a herramientas innovadoras

El proyecto surge de una alianza estratégica entre el MIDES, el Despacho de la Primera Dama, la Embajada de Panamá en Ecuador y la empresa Reset Ecuador.

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Gracias a este acuerdo, 130 estudiantes que participan en procesos de reinserción escolar dentro del CEFODEA tendrán acceso a una plataforma que utiliza inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje según las necesidades, habilidades y ritmo de cada usuario.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que esta primera etapa representa una oportunidad para ampliar las capacidades de los jóvenes y abrir nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Aprendizaje personalizado con inteligencia artificial

La plataforma “Artesanos” adapta contenidos, actividades y recursos educativos a cada estudiante, permitiendo una experiencia de aprendizaje más efectiva e inclusiva.

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Además de reforzar conocimientos académicos, la herramienta incorpora contenidos orientados al fortalecimiento de competencias digitales y tecnológicas, innovación, emprendimiento, educación financiera, liderazgo y empleabilidad.

También incluye recursos enfocados en el desarrollo de habilidades socioemocionales, pensamiento crítico, resolución de problemas y orientación vocacional.

El programa no solo está dirigido a los estudiantes, sino que también ofrece herramientas y recursos especializados para docentes, facilitadores y equipos técnicos encargados de los procesos formativos. La iniciativa busca fortalecer la calidad de la enseñanza mediante el uso de tecnologías emergentes y metodologías innovadoras.

Un paso hacia la transformación digital

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Con la implementación de “Artesanos”, el CEFODEA se convierte en una de las primeras experiencias del sector público panameño en incorporar inteligencia artificial como herramienta de acompañamiento educativo para adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Las autoridades consideran que esta experiencia permitirá generar buenas prácticas en áreas como educación, capacitación técnica, orientación vocacional y emprendimiento juvenil.

Impulso a la inclusión tecnológica

El fundador y rector global de Artesanos, Esteban Castillo, señaló que el programa busca brindar oportunidades reales a niños y jóvenes para desarrollar las habilidades que demanda la era de la inteligencia artificial.

Añadió que la selección del CEFODEA responde a la convicción de que la educación, la innovación y la tecnología pueden contribuir a transformar comunidades y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la innovación social, el fortalecimiento del capital humano y la reducción de brechas digitales entre las poblaciones más vulnerables del país.