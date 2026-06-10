Personas descubren que padecen hipertensión y diabetes durante ferias de salud del Minsa

Ferias de salud del Minsa detectan casos ocultos de hipertensión y diabetes en Panamá

Las ferias de salud organizadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en distintas regiones del país están permitiendo la detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles, identificando casos de hipertensión arterial y diabetes en personas que desconocían que padecían estas condiciones.

A través de estas jornadas gratuitas, las autoridades de salud buscan acercar servicios preventivos a las comunidades y promover hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Te puede interesar: Minsa refuerza atención crítica infantil con nuevos ventiladores en el Materno Infantil

Hipertensión y diabetes: detección temprana de enfermedades silenciosas

Durante las ferias, los equipos de salud realizan pruebas de presión arterial, medición de glucosa en sangre, orientación nutricional, vacunación y consultas médicas generales.

image

La nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, Arelys Aguilar, explicó que muchas enfermedades crónicas evolucionan de manera silenciosa, lo que dificulta que las personas identifiquen oportunamente los riesgos para su salud.

“Muchas personas consideran que están saludables porque no presentan síntomas; sin embargo, durante estas jornadas detectamos presión arterial elevada y niveles altos de azúcar en sangre que requieren seguimiento médico”, indicó. “Muchas personas consideran que están saludables porque no presentan síntomas; sin embargo, durante estas jornadas detectamos presión arterial elevada y niveles altos de azúcar en sangre que requieren seguimiento médico”, indicó.

Sobrepeso y obesidad aumentan los riesgos

La especialista advirtió que el sobrepeso y la obesidad continúan siendo algunos de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedades crónicas.

Según explicó, estas condiciones incrementan significativamente las probabilidades de padecer hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por ello, las jornadas también incluyen orientación sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades.

image

Promueven hábitos saludables

Como parte de las actividades, el personal de salud recomienda reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, sal, azúcar y grasas, así como aumentar la ingesta de frutas, vegetales y otros alimentos frescos.

Además, se promueve la práctica regular de actividad física, recomendando al menos 150 minutos semanales de ejercicio para contribuir a la prevención de enfermedades crónicas.

ENSPA revela cifras preocupantes

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA) 2019, la hipertensión arterial afecta al 42.3 % de los adultos del país. La encuesta también reveló que la diabetes mellitus presenta una prevalencia de 14.4 % en la población de 15 años y más.

Asimismo, el estudio determinó que el 71.6 % de los panameños presenta exceso de peso y que más de la mitad de las personas evaluadas registra niveles bajos de colesterol HDL, un factor relacionado con enfermedades cardiovasculares.