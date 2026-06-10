Minsa refuerza atención crítica infantil con nuevos ventiladores en el Materno Infantil

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre el traslado de siete ventiladores mecánicos al Hospital Materno Infantil Dr. José Domingo De Obaldía (HJDDO), en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes pediátricos y gineco-obstétricos en estado crítico.
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Equipos del MINSA reforzarán la atención especializada
De acuerdo con la entidad, los equipos fueron trasladados desde el Hospital José Félix Espinoza Barroso, en Bugaba, donde actualmente permanecían sin uso debido al proceso de reactivación gradual de servicios tras la apertura de esa instalación.
El traslado incluye tres ventiladores estacionarios y cuatro ventiladores de transporte, que serán utilizados en el Hospital José Domingo De Obaldía mientras concluye la habilitación de las áreas pediátricas en el centro hospitalario de Bugaba.
El Minsa precisó que, una vez entren en funcionamiento dichos servicios, se realizará la reasignación correspondiente de los equipos.