Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos para mujeres en Panamá Este

La Región de Salud de Panamá Este, a través del Centro de Salud de Las Margaritas, desarrolló una jornada de colocación de implantes subdérmicos dirigida a mujeres beneficiarias del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La iniciativa del MINSA busca garantizar el acceso oportuno a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y de larga duración, especialmente en las comunidades más vulnerables.
Esta jornada forma parte de las estrategias institucionales para fortalecer la planificación familiar en la región, promoviendo decisiones informadas que favorezcan el bienestar integral y la calidad de vida de la población femenina.