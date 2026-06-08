Chepo Nacionales -  8 de junio de 2026 - 15:21

Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos para mujeres en Panamá Este

MINSA verificó que las pacientes cumplieran con los requisitos clínicos establecidos para una aplicación responsable y confiable del método.

Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos.

Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Región de Salud de Panamá Este, a través del Centro de Salud de Las Margaritas, desarrolló una jornada de colocación de implantes subdérmicos dirigida a mujeres beneficiarias del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La iniciativa del MINSA busca garantizar el acceso oportuno a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y de larga duración, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Durante la actividad se verificó que las pacientes cumplieran con los requisitos clínicos establecidos para una aplicación responsable y confiable del método. Entre los criterios evaluados destacaron el rango de edad correspondiente, la presentación de una prueba de embarazo reciente con resultado negativo y la medición del índice de masa corporal (IMC).

Esta jornada forma parte de las estrategias institucionales para fortalecer la planificación familiar en la región, promoviendo decisiones informadas que favorezcan el bienestar integral y la calidad de vida de la población femenina.

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