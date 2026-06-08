Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos para mujeres en Panamá Este

Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos.

Por Ana Canto La Región de Salud de Panamá Este, a través del Centro de Salud de Las Margaritas, desarrolló una jornada de colocación de implantes subdérmicos dirigida a mujeres beneficiarias del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La iniciativa del MINSA busca garantizar el acceso oportuno a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y de larga duración, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Durante la actividad se verificó que las pacientes cumplieran con los requisitos clínicos establecidos para una aplicación responsable y confiable del método. Entre los criterios evaluados destacaron el rango de edad correspondiente, la presentación de una prueba de embarazo reciente con resultado negativo y la medición del índice de masa corporal (IMC).

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Esta jornada forma parte de las estrategias institucionales para fortalecer la planificación familiar en la región, promoviendo decisiones informadas que favorezcan el bienestar integral y la calidad de vida de la población femenina.