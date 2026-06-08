Panamá moderniza sus estadísticas de salud: Minsa lanza plataforma para mejorar decisiones médicas

El Ministerio de Salud (Minsa) , con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), lanzó el proyecto “Transformación de los datos de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (REGES) en tableros para la toma de decisiones”, una iniciativa que busca modernizar la gestión de la información sanitaria en Panamá mediante la digitalización y estandarización de los procesos estadísticos nacionales.

El proyecto permitirá integrar datos de mortalidad y morbilidad por enfermedades no transmisibles en tableros interactivos, facilitando el análisis de información y la toma de decisiones basadas en evidencia para mejorar la planificación sanitaria.

Te puede interesar: Panamá supera los 2,700 casos de dengue: estas son las regiones más afectadas

Panamá avanza en la transformación digital del sector salud

Durante el lanzamiento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud 2025-2030, orientada a construir un sistema más conectado, eficiente y capaz de responder oportunamente a las necesidades de la población.

image

El titular de Salud señaló que el país ha logrado avances importantes en el fortalecimiento del Sistema Estadístico Integral de Salud, la transición hacia la Clasificación Internacional de Enfermedades y la modernización de los registros relacionados con enfermedades no transmisibles.

Sistema permitirá análisis más detallados

La representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Rivière Cinnamond, explicó que la nueva plataforma permitirá contar con información más precisa y actualizada de todas las regiones sanitarias del país.

Detalló que el sistema facilitará el análisis de datos por variables como sexo, edad, región de salud y etnia, incluyendo poblaciones afrodescendientes e indígenas, lo que contribuirá a mejorar la planificación y la prestación de servicios de salud.

Tableros interactivos para monitorear indicadores

La integración de los registros de mortalidad y morbilidad en tableros interactivos permitirá identificar tendencias, monitorear indicadores de salud y fortalecer la toma de decisiones estratégicas dentro del sistema sanitario.

image

Entre los principales beneficios destacan la reducción de retrasos en el procesamiento de información, el fortalecimiento de la calidad de los datos, una mayor rapidez en la disponibilidad de estadísticas nacionales y el desarrollo de capacidades analíticas en los equipos técnicos de REGES y las regiones de salud.

La implementación permitirá sustituir progresivamente los procesos basados en documentos físicos y hojas de cálculo por una plataforma digital moderna e interoperable, orientada a transformar los datos en conocimiento útil para mejorar la salud de la población panameña.