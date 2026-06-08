Panamá Nacionales -  8 de junio de 2026 - 13:37

Panamá supera los 2,700 casos de dengue: estas son las regiones más afectadas

El MINSA informó que Panamá acumula 2,720 casos de dengue y 8 defunciones. La Región Metropolitana encabeza la lista de contagios.

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Panamá registra 2,720 casos de dengue y 8 muertes

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá acumula un total de 2,720 casos de dengue y ocho defunciones asociadas a esta enfermedad, según el más reciente informe epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud (MINSA).

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica en todo el país y reiteraron el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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Región Metropolitana lidera los contagios

De acuerdo con el reporte, la Región Metropolitana continúa siendo la zona con mayor cantidad de casos reportados, con un total de 684 contagios.

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Le siguen:

  • Colón: 493 casos

  • Bocas del Toro: 278 casos

  • Panamá Oeste: 259 casos

  • San Miguelito: 238 casos

  • Panamá Este: 208 casos

  • Chiriquí: 131 casos

  • Panamá Norte: 126 casos

  • Herrera: 119 casos

  • Los Santos: 56 casos

  • Veraguas: 41 casos

  • Comarca Kuna Yala: 36 casos

  • Coclé: 29 casos

  • Darién: 13 casos

  • Ngäbe-Buglé: 9 casos

Autoridades insisten en eliminar criaderos

El MINSA reiteró que la principal medida para prevenir el dengue es eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Entre las recomendaciones destacan mantener limpios patios y alrededores de las viviendas, tapar los depósitos de agua, eliminar llantas en desuso y cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de animales.

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