Panamá supera los 2,700 casos de dengue: estas son las regiones más afectadas

Panamá acumula un total de 2,720 casos de dengue y ocho defunciones asociadas a esta enfermedad, según el más reciente informe epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud (MINSA).
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Región Metropolitana lidera los contagios
De acuerdo con el reporte, la Región Metropolitana continúa siendo la zona con mayor cantidad de casos reportados, con un total de 684 contagios.
Le siguen:
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Colón: 493 casos
Bocas del Toro: 278 casos
Panamá Oeste: 259 casos
San Miguelito: 238 casos
Panamá Este: 208 casos
Chiriquí: 131 casos
Panamá Norte: 126 casos
Herrera: 119 casos
Los Santos: 56 casos
Veraguas: 41 casos
Comarca Kuna Yala: 36 casos
Coclé: 29 casos
Darién: 13 casos
Ngäbe-Buglé: 9 casos
Autoridades insisten en eliminar criaderos
El MINSA reiteró que la principal medida para prevenir el dengue es eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.
Entre las recomendaciones destacan mantener limpios patios y alrededores de las viviendas, tapar los depósitos de agua, eliminar llantas en desuso y cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de animales.