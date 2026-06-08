Panamá supera los 2,700 casos de dengue: estas son las regiones más afectadas

Panamá acumula un total de 2,720 casos de dengue y ocho defunciones asociadas a esta enfermedad, según el más reciente informe epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud (MINSA).

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica en todo el país y reiteraron el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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Región Metropolitana lidera los contagios

De acuerdo con el reporte, la Región Metropolitana continúa siendo la zona con mayor cantidad de casos reportados, con un total de 684 contagios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064028996342272198?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá acumula 2,720 casos de dengue y 8 defunciones a causa de esta enfermedad, de acuerdo con el último reporte epidemiológico del @MINSAPma.



Según el informe, la Región Metropolitana encabeza la lista con 684 casos; seguido por Colón con 493 casos; Bocas del Toro 278; Panamá… pic.twitter.com/7OxdiVWRZC — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2026

Le siguen:

Colón: 493 casos

Bocas del Toro: 278 casos

Panamá Oeste: 259 casos

San Miguelito: 238 casos

Panamá Este: 208 casos

Chiriquí: 131 casos

Panamá Norte: 126 casos

Herrera: 119 casos

Los Santos: 56 casos

Veraguas: 41 casos

Comarca Kuna Yala: 36 casos

Coclé: 29 casos

Darién: 13 casos

Ngäbe-Buglé: 9 casos

Autoridades insisten en eliminar criaderos

El MINSA reiteró que la principal medida para prevenir el dengue es eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Entre las recomendaciones destacan mantener limpios patios y alrededores de las viviendas, tapar los depósitos de agua, eliminar llantas en desuso y cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de animales.