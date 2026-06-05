Coclé Salud y Bienestar -  5 de junio de 2026 - 15:28

Día de la Inocuidad Alimentaria: Minsa destaca la importancia de consumir alimentos seguros

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó sus acciones de promoción de la inocuidad alimentaria mediante actividades educativas y jornadas de orientación.

MINSA promueve alimentos seguros mediante inspecciones y orientación. 

MINSA promueve alimentos seguros mediante inspecciones y orientación. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) reiteró la importancia de la inocuidad alimentaria como un elemento fundamental para proteger la salud de la población y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Como parte de esta iniciativa, la entidad realizó una caminata en la provincia de Coclé para promover la concienciación sobre el consumo y la manipulación segura de los alimentos.

Como parte de este esfuerzo, la entidad desarrolla actividades educativas, inspecciones y jornadas de orientación dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

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MINSA promueve mediante orientación la inocuidad alimentaria

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar que los productos alimenticios lleguen a la mesa de los panameños en condiciones seguras para su consumo.

El Minsa destacó que la inocuidad alimentaria involucra todos los procesos de la cadena de producción, almacenamiento, transporte, preparación y comercialización de los alimentos, por lo que la colaboración de la ciudadanía también es fundamental.

Además de las inspecciones sanitarias, la institución mantiene campañas de concienciación para promover hábitos responsables que contribuyan a reducir los riesgos de contaminación y proteger la salud pública.

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