Minsa licita servicio de limpieza para nueve hospitales públicos

El Ministerio de Salud (Minsa) avanzó esta semana en el proceso de contratación del servicio de aseo, limpieza y desinfección para nueve hospitales públicos del país, tras desarrollar la reunión de homologación correspondiente a la licitación por mejor valor.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, con el objetivo de fortalecer las condiciones de higiene, bioseguridad y calidad en la atención de los pacientes dentro de la red hospitalaria nacional.

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Paso clave dentro del proceso de licitación

La reunión de homologación representa una etapa fundamental dentro del proceso de contratación pública, ya que permite aclarar aspectos técnicos y administrativos contenidos en el pliego de cargos.

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Según el Minsa, este procedimiento contribuye a garantizar la transparencia, la libre competencia y una adecuada participación de las empresas interesadas en presentar propuestas. La licitación cuenta con un precio de referencia de B/. 80,074,999.79.

Participan 23 empresas interesadas

Un total de 23 empresas manifestaron interés en participar en el proceso, reflejando un alto nivel de competencia para la prestación de este servicio especializado.

La entidad destacó que la amplia participación permitirá evaluar propuestas técnicas y económicas que garanticen altos estándares de calidad en las labores de limpieza y desinfección hospitalaria.

Servicio integral de limpieza hospitalaria

El proyecto contempla la contratación integral del servicio, incluyendo personal especializado, insumos, productos de limpieza, equipos y demás recursos necesarios para desarrollar las tareas de aseo, limpieza y desinfección en las instalaciones de salud.

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El objetivo es fortalecer las medidas de bioseguridad, prevenir infecciones asociadas a la atención médica y garantizar ambientes seguros tanto para pacientes como para familiares y trabajadores de la salud.

Hospitales del MINSA incluidos en la licitación

La contratación abarcará los siguientes centros hospitalarios:

Hospital Regional de Azuero Anita Moreno.

Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

Hospital Dr. Cecilio A. Castillero.

Hospital Regional Nicolás A. Solano.

Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández.

Hospital San Miguel Arcángel.

Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega.

Hospital Aquilino Tejeira.

Hospital Guillermo Sánchez Borbón.

La institución destacó que la selección se realizará bajo la modalidad de mejor valor, permitiendo escoger la propuesta que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas para garantizar un servicio eficiente y sostenible en beneficio de la población.