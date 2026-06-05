Prófugos de La Joyita: Ministra Montalvo pide a reos entregarse voluntariamente

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reiteró su llamado a los privados de libertad que permanecen prófugos tras la evasión registrada en el Centro Penitenciario La Joyita para que regresen voluntariamente y se entreguen a las autoridades.

El pronunciamiento se produjo luego de que dos privados de libertad decidieran entregarse este viernes ante los estamentos de seguridad, en presencia de la titular de Gobierno.

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Dos reclusos se entregan voluntariamente

Las autoridades informaron que ambos privados de libertad regresaron por cuenta propia y fueron puestos nuevamente bajo custodia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062965414540304389?s=20&partner=&hide_thread=false Dos privados de libertad se entregaron voluntariamente a las autoridades este viernes, en presencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien realizó un llamado a los reos que se mantienen prófugos.



Los estamentos de seguridad mantienen los operativos de búsqueda para… pic.twitter.com/I1mPV3AJpG — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

La entrega se produjo en medio de los operativos que mantienen las fuerzas de seguridad para localizar a las personas que continúan evadidas tras la fuga masiva ocurrida en La Joyita.

"Regresen voluntariamente"

Durante la jornada, la ministra Montalvo dirigió un mensaje a quienes aún permanecen prófugos. La funcionaria los exhortó a entregarse voluntariamente y evitar que los operativos de búsqueda concluyan con su captura.

Las autoridades han insistido en que los equipos de seguridad continúan desplegados en distintos puntos del país para ubicar a los evadidos. Los estamentos de seguridad mantienen acciones coordinadas en diferentes sectores para dar con el paradero de los prófugos restantes.

Las labores incluyen patrullajes, puntos de control, verificaciones en áreas rurales y urbanas, así como el seguimiento de información suministrada por la ciudadanía.

Investigación sigue en marcha

Paralelamente a las operaciones de búsqueda, las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión de los privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita.

El Gobierno ha señalado que se realizarán las evaluaciones correspondientes y se adoptarán medidas para fortalecer la seguridad dentro del sistema penitenciario.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con información que contribuya a la ubicación de las personas que aún permanecen prófugas.