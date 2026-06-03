Panamá Nacionales -  3 de junio de 2026 - 17:36

Policía Nacional divulga la lista de los reos que siguen prófugos tras la fuga de La Joyita

Cualquier información que contribuya a este propósito puede ser comunicada de manera confidencial al número de la Policía Nacional 104.

Policía Nacional divulga la lista de los reos que siguen prófugos.

Policía Nacional divulga la lista de los reos que siguen prófugos.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional público la lista de los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado lunes 1 de junio, con el objetivo de solicitar la colaboración de la ciudadanía para su ubicación y recaptura.

Cualquier información que contribuya a este propósito puede ser comunicada de manera confidencial al 104 o al puesto de policía más cercano.

Perfiles de los prófugos de La Joyita

  1. Harmodio Joel Jonah Parks - delito contra la seguridad colectiva, modalidad de delitos relacionados con drogas
  2. Aldair Isaac Guerrero Rivas - delito contra la contra la seguridad colectiva, modalidad relacionados con drogas
  3. Carlos Edwin Castillo Macías - delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo
  4. Simón González - delito contra la seguridad colectiva posesión ilícita de armas de fuego
  5. Walter Degaiza Barrigón - delito contra la seguridad colectiva tráfico de drogas
  6. Edgardo Abdiel Guillen - delito contra la vida e integridad personal en modalidad de homicidio
  7. Ricardo Guarín Diaz - delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo
  8. Esteban Córdoba Salado - delito contra la integridad personal en su modalidad de homicidio
  9. José Alberto Cortes Olivero - delito contra seguridad colectiva, relacionados con drogas

Para ver la lista completa, ingrese a la siguiente publicación de la cuenta de Instagram de la Policía Nacional: @policiadepanama

Embed - Policía Nacional de Panamá en Instagram: "Estos son los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado lunes 1 de junio. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para su ubicación y recaptura. Cualquier información que contribuya a este propósito puede ser comunicada de manera confidencial al 104 o al puesto de policía más cercano. #DenunciaELDelitoAl104"
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