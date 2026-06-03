Policía Nacional divulga la lista de los reos que siguen prófugos tras la fuga de La Joyita

Para ver la lista completa, ingrese a la siguiente publicación de la cuenta de Instagram de la Policía Nacional: @policiadepanama

Embed - Policía Nacional de Panamá en Instagram: "Estos son los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado lunes 1 de junio. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para su ubicación y recaptura. Cualquier información que contribuya a este propósito puede ser comunicada de manera confidencial al 104 o al puesto de policía más cercano. #DenunciaELDelitoAl104"