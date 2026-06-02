San Miguelito Nacionales -  2 de junio de 2026 - 08:10

Policía Nacional captura a seis por robo a joyería en Los Andes

La Policía Nacional aprehendió a seis personas presuntamente vinculadas a un robo en una joyería de Los Andes y decomisó un vehículo e indicios.

Policía Nacional captura a seis por robo a joyería 

Policía Nacional captura a seis por robo a joyería 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó este lunes sobre la aprehensión de seis personas presuntamente vinculadas a un robo registrado en una joyería ubicada dentro de un centro comercial en el sector de Los Andes, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el reporte oficial, las capturas se realizaron mediante diligencias operativas desarrolladas como parte de las investigaciones relacionadas con este caso.

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Durante los operativos, las autoridades también lograron el decomiso de varios indicios que podrían estar relacionados con el hecho delictivo, así como de un vehículo presuntamente utilizado por los sospechosos.

Operativo policial deja seis capturados por hurto en joyería de Los Andes

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La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del robo y determinar el grado de participación de cada una de las personas aprehendidas.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras el Ministerio Público avanza con las pesquisas del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la cuantía de lo robado ni sobre los bienes recuperados durante las diligencias.

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