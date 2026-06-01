Lista de Agroferias del IMA para el martes 2 y miércoles 3 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 2 y miércoles 3 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del martes 2 de junio
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.
Coclé
- Casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.
Darién
- Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Colón
- Parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.
Chiriquí
- Cancha comunal de Querévalo , distrito de Alanje.
Panamá Este
- Limonada, en el corregimiento de Chepo.
Herrera
- Cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.
Veraguas
- Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
- Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.
Agroferias del miércoles 3 de junio
Veraguas
- Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.
- Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
Herrera
- Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.
Panamá Oeste
- Frente a Estancia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Rancho comunal de Quinteño, distrito de David.
Panamá Este
- Puerto de Coquira, en el distrito de Chepo.
- Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de Diciembre, distrito de Panamá.