Lista de Agroferias del IMA para el martes 2 y miércoles 3 de junio

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 2 y miércoles 3 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del martes 2 de junio Panamá Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito. Coclé Casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón. Darién Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe. Colón Parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel. Panamá Oeste Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame. Chiriquí Cancha comunal de Querévalo , distrito de Alanje. Panamá Este Limonada, en el corregimiento de Chepo. Herrera Cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé. Veraguas Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo. Agroferias del miércoles 3 de junio Veraguas Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.

Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya. Herrera Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita. Panamá Oeste Frente a Estancia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera. Chiriquí Rancho comunal de Quinteño, distrito de David. Panamá Este Puerto de Coquira, en el distrito de Chepo.

Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de Diciembre, distrito de Panamá. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2061506743855632678&partner=&hide_thread=false El IMA te espera en las Agroferias. Ven y aprovecha una gran variedad de productos locales, frescos y a los mejores precios.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Recuerda llevar tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/vEXciILMH5 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 1, 2026