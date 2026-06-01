Panamá Nacionales -  1 de junio de 2026 - 15:54

Lista de Agroferias del IMA para el martes 2 y miércoles 3 de junio

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 2 y miércoles 3 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del martes 2 de junio

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Coclé

  • Casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.

Darién

  • Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Colón

  • Parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Querévalo , distrito de Alanje.

Panamá Este

  • Limonada, en el corregimiento de Chepo.

Herrera

  • Cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.

Veraguas

  • Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
  • Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.

Agroferias del miércoles 3 de junio

Veraguas

  • Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.
  • Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.

Panamá Oeste

  • Frente a Estancia 1 a un costado de Multipollo, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Rancho comunal de Quinteño, distrito de David.

Panamá Este

  • Puerto de Coquira, en el distrito de Chepo.
  • Cancha Nueva Esperanza - El Bajo, en la 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2061506743855632678&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de Agroferias del IMA: todas las disponibles la próxima semana

Agroferias del IMA para este viernes 29 de mayo en Panamá

Lista de Agroferias del IMA para este jueves 28 y viernes 29 de mayo

Recomendadas

Más Noticias