Chiriquí Nacionales -  1 de junio de 2026 - 13:05

Docentes de la UNACHI piden cambios profundos y renuncia de Etelvina de Bonagas

Para Félix Estrada, presidente de la Asociación de Profesores de la UNACHI, los cambios que requiere la universidad deben ser profundos.

Presidente de la Asociación de Profesores de la UNACHI

Presidente de la Asociación de Profesores de la UNACHI, Félix Estrada.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) llevó a cabo una junta de facultad con el objetivo de analizar la situación actual de esta casa de estudios, así como la permanencia de Etelvina de Bonagas en el cargo de rectora.

Para el docente y presidente de la Asociación de Profesores, Félix Estrada, en reiteradas ocasiones se ha solicitado la renuncia de la rectora y de su equipo de trabajo, con el propósito de que la institución pueda contar con una nueva administración. Asimismo, Estrada respaldó la postura de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien se ha mostrado a favor de la separación de De Bonagas.

Las denuncias sobre la crisis que enfrenta la UNACHI, incluyendo el déficit financiero, se han intensificado en las últimas semanas. Según Estrada, los cambios que amerita la universidad deben ser profundos, por lo que instó a evitar la idea de que la autonomía universitaria es un permiso para actuar sin rendir cuentas en los ámbitos académico, administrativo e interno.

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