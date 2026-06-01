Presidente José Raúl Mulino llega a Grecia para fortalecer la cooperación y atraer inversiones

A su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue recibido por el ministro de Infraestructura y Transporte, Chistos Dimas; el embajador de Grecia en Panamá, Efthymios Efthymiades; y la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos.
Participación estratégica en Posidonia 2026
Un pilar central de la misión oficial es la asistencia del presidente Mulino a la ceremonia de inauguración de la Posidonia Shipping Exhibition 2026, que se celebra de forma bienal en el Metropolitan Expo Exhibition Center de Atenas y es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del sector marítimo y naviero.