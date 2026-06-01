Presidente José Raúl Mulino llega a Grecia para fortalecer la cooperación y atraer inversiones

Presidente José Raúl Mulino llega a Grecia para atraer inversiones. Presidencia

Por Ana Canto A su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue recibido por el ministro de Infraestructura y Transporte, Chistos Dimas; el embajador de Grecia en Panamá, Efthymios Efthymiades; y la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos.

Según informó la Presidencia de la República, la agenda del mandatario panameño incluye encuentros clave con el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente del Parlamento de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas. Durante estas citas se abordará la cooperación bilateral, la atracción de inversiones griegas a Panamá y se extenderá una invitación formal para que empresas de ese país participen en las licitaciones del Canal de Panamá.

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