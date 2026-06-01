Panamá Nacionales -  1 de junio de 2026 - 11:05

Presidente José Raúl Mulino llega a Grecia para fortalecer la cooperación y atraer inversiones

Un pilar central de la misión oficial es la asistencia del presidente José Raúl Mulino a la ceremonia de inauguración de la Posidonia Shipping Exhibition 2026.

Presidente José Raúl Mulino llega a Grecia para atraer inversiones.

Presidente José Raúl Mulino llega a Grecia para atraer inversiones.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

A su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue recibido por el ministro de Infraestructura y Transporte, Chistos Dimas; el embajador de Grecia en Panamá, Efthymios Efthymiades; y la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos.

Según informó la Presidencia de la República, la agenda del mandatario panameño incluye encuentros clave con el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente del Parlamento de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas. Durante estas citas se abordará la cooperación bilateral, la atracción de inversiones griegas a Panamá y se extenderá una invitación formal para que empresas de ese país participen en las licitaciones del Canal de Panamá.

Participación estratégica en Posidonia 2026

Un pilar central de la misión oficial es la asistencia del presidente Mulino a la ceremonia de inauguración de la Posidonia Shipping Exhibition 2026, que se celebra de forma bienal en el Metropolitan Expo Exhibition Center de Atenas y es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del sector marítimo y naviero.

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