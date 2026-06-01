Meduca llevará al Ministerio Público denuncias por presuntas irregularidades en la Unachi

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció este lunes sobre la situación de la Universidad Autónoma de Chiriquí y anunció que el Meduca entregara, toda la documentación relacionada con las presuntas irregularidades detectadas a las autoridades competentes para su investigación.

Según la ministra Molinar, la información será enviada al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

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La titular de Educación manifestó su preocupación por la decisión adoptada por el Consejo General Universitario de mantener en el cargo a la rectora, Etelvina de Bonagas, sin abordar, según indicó, los problemas que afectan a la institución.

“Nosotros vamos a hacer lo que la ley nos permite y trasladar toda la documentación que tenemos”, afirmó la ministra.

Por su parte, la directora de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, informó que este lunes se presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación por las irregularidades que han sido denunciadas.

La acción busca que las autoridades correspondientes determinen si existen responsabilidades administrativas o penales relacionadas con los señalamientos realizados sobre la gestión universitaria.