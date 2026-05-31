MiAmbiente inaugura estación para monitorear la calidad del agua del río La Villa

Estación para monitorear la calidad del agua del río La Villa.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) puso en funcionamiento una moderna Estación de Monitoreo de Calidad del Agua en el río La Villa. Esta infraestructura tecnológica permitirá supervisar de forma remota y continua los parámetros críticos del río, facilitando la detección temprana de alteraciones ambientales o posibles eventos de contaminación en esta importante cuenca.

La obra representó una inversión de B/. 566,607.13, financiados a través del fondo de emergencia implementado en 2025 para atender la crisis hídrica en la región de Azuero.

La entidad explica que funciona a través de un sistema automatizado que capta agua directamente del río y la conduce hacia analizadores instalados dentro del módulo técnico.

Mediante sensores especializados se realizan mediciones continuas y precisas, cuyos resultados son procesados y transmitidos en tiempo real.

La estación, operada por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) del Ministerio de Ambiente, generará datos en tiempo real sobre los principales parámetros fisicoquímicos del agua, oxígeno disuelto, conductividad, pH, turbidez, temperatura y sólidos suspendidos, permitiendo el seguimiento científico continuo de la calidad hídrica.

Detalla que la información generada contribuirá al fortalecimiento de la vigilancia ambiental, la capacidad de respuesta ante afectaciones, el desarrollo de estudios técnicos y científicos, así como la protección de las comunidades que dependen de la cuenca del Río La Villa.