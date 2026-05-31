Panamá presenta su alineación para el partido amistoso frente a Brasil

Este domingo Panamá se enfrentará a Brasil en su primer partido amistoso de preparación de cara al Mundial 2026, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.
Alineación de Panamá ante Brasil
- 22 Orlando Mosquera
- 2 César Blackmann
- 3 José Córdoba
- 4 Fidel Escobar
- 7 José Luis Rodríguez
- 10 Ismael Díaz
- 11 Yoel Bárcenas
- 14 Carlos Harvey
- 16 Andrés Andrade
- 18 Cecilio Waterman
- 23 Amir Murillo
¿Dónde y a qué hora ver el partido?
-
Hora de transmisión: Desde las 4:30 p.m.
En televisión: EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV.
En plataformas digitales: Podrás seguirlo por internet mediante el sitio web oficial: rpctv.com/endirecto.