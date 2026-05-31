Marea Roja Deportes -  31 de mayo de 2026 - 16:11

Panamá presenta su alineación para el partido amistoso frente a Brasil

El partido amistoso entre Panamá y Brasil será dirigido en el Estadio Maracaná por el árbitro alemán Daniel Schlager.

Panamá presenta su alineación para el partido amistoso.

Panamá presenta su alineación para el partido amistoso.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

Este domingo Panamá se enfrentará a Brasil en su primer partido amistoso de preparación de cara al Mundial 2026, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El encuentro será dirigido por el árbitro alemán Daniel Schlager.

Alineación de Panamá ante Brasil

  • 22 Orlando Mosquera
  • 2 César Blackmann
  • 3 José Córdoba
  • 4 Fidel Escobar
  • 7 José Luis Rodríguez
  • 10 Ismael Díaz
  • 11 Yoel Bárcenas
  • 14 Carlos Harvey
  • 16 Andrés Andrade
  • 18 Cecilio Waterman
  • 23 Amir Murillo

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Hora de transmisión: Desde las 4:30 p.m.

  • En televisión: EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV.

  • En plataformas digitales: Podrás seguirlo por internet mediante el sitio web oficial: rpctv.com/endirecto.

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