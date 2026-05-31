Ciencia e investigación con equidad: la gran apuesta del Instituto de la Mujer de la UDELAS

La igualdad de oportunidades para las mujeres en la investigación y la ciencia sigue siendo uno de los principales retos de las universidades, aunque en las últimas décadas han aumentado su participación en el ámbito científico y académico, aún persisten las barreras estructurales, culturales y sociales que limitan su acceso, permanencia y liderazgo en la investigación.

En ese contexto, la rectora de la Universidad Especializada de las América (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, se hizo eco de esta realidad al señalar que redoblarán esfuerzos y reafirman el compromiso colectivo con la justicia social, hay que entender que para lograr las transformaciones culturales “se requiere pasar de buenas intenciones a desmantelar currículos ocultos que perpetúan esos estereotipos en los espacios universitarios”.

Sus palabras se dieron en el marco de la conferencia denominada: “Mujeres en la investigación y la ciencia”, al celebrarse el Primer Año de Aniversario de la creación del Instituto de la Mujer de la UDELAS, y destacó su compromiso con la alfabetización en género y el desafío de construir espacios de igualdad de oportunidades en los entornos universitarios; “paso importante para nuestra universidad, reafirmando el compromiso institucional con la inclusión, la igualdad y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la transformación social y académica del país”, expresó la máxima autoridad de la UDELAS.

En tanto, la directora del Instituto de la Mujer de la UDELAS, Carmen Gerald, acotó que este aniversario simboliza el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria por fortalecer iniciativas orientadas al respeto, la equidad y el desarrollo integral de las mujeres.

A su vez, la especialista en Género para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nelva Araúz Reyes, planteó que en la medida que hay más mujeres graduadas en el país así mismo su participación disminuye en la carrera de la investigación por, lo que hay, que promover la igualdad de oportunidades y romper con los sesgos de género.

Araúz Reyes, reveló que de un 65% de las personas graduadas son mujeres y cerca del 60% de ellas obtienen títulos en disciplinas vinculados con la ciencia, tecnología e innovación, pero esta realidad no se refleja en el ámbito laboral.

Explicó que solo un 40% de esas profesionales logra incorporarse al ejercicio de esas áreas lo que representa apenas un 18% de participación femenina efectiva en los sectores de ciencia, tecnología e innovación.

La especialista en Derechos Humanos, Políticas Públicas con enfoque de Género destacó además un dato preocupante al indicar que gran parte del 18% corresponde a mujeres que no tienen hijos y dedicaron gran parte de su vida al trabajo profesional, sacrificando en muchos casos la posibilidad de tener una familia.

Frente a esta realidad, concluyó señalando que seguimos en una sociedad con sesgos de género “muy fuertes”, predominantemente machistas que no solamente los tienen los hombres, sino también los tenemos las mujeres y es algo que debemos ir deconstruyendo si queremos una sociedad más inclusiva y más igualitaria.