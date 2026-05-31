Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 13:42

Presidente Mulino viaja a Grecia para fortalecer relaciones comerciales y marítimas

El presidente José Raúl Mulino tendrá reuniones con el Primer Ministro de Grecia y con el presidente del Parlamento de la República Helénica.

Presidente José Raúl Mulino.

Presidente José Raúl Mulino.

@Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribará este lunes 1 de junio a Grecia con el objetivo de sostener reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales y líderes del sector naviero mundial, reforzando los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

Según informó la Presidencia de la República, la agenda del mandatario panameño incluye encuentros clave con el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente del Parlamento de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas. Durante estas citas se abordará la cooperación bilateral, la atracción de inversiones griegas a Panamá y se extenderá una invitación formal para que empresas de ese país participen en las licitaciones del Canal de Panamá.

Además, las delegaciones oficiales contemplan la firma de un acuerdo de cooperación bilateral enfocado en las áreas de turismo y relaciones exteriores.

Participación estratégica en Posidonia 2026

Un pilar central de la misión oficial es la asistencia del presidente Mulino a la ceremonia de inauguración de la Posidonia Shipping Exhibition 2026, que se celebra de forma bienal en el Metropolitan Expo Exhibition Center de Atenas y es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del sector marítimo y naviero.

Panamá contará con un pabellón institucional en el evento, con la participación coordinada de:

  • La Autoridad del Canal de Panamá (ACP)

  • La Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

  • El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Agenda empresarial y diplomática

El presidente Mulino sostendrá una reunión con Panagiotis Tsakos & Nikolas Tsakos de Tsakos Shipping and Trading S.A.

De igual forma, asistirá a la recepción ofrecida por la embajadora y Cónsul de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; espacio que reunirá a altas personalidades del gobierno griego, de Chipre y de otras naciones, armadores de diversos países, facilitando encuentros entre representantes del gobierno panameño del sector marítimo público y privado, en el marco de Posidonia 2026.

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