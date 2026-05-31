Presidente Mulino viaja a Grecia para fortalecer relaciones comerciales y marítimas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribará este lunes 1 de junio a Grecia con el objetivo de sostener reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales y líderes del sector naviero mundial, reforzando los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

Según informó la Presidencia de la República, la agenda del mandatario panameño incluye encuentros clave con el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente del Parlamento de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas. Durante estas citas se abordará la cooperación bilateral, la atracción de inversiones griegas a Panamá y se extenderá una invitación formal para que empresas de ese país participen en las licitaciones del Canal de Panamá.

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Además, las delegaciones oficiales contemplan la firma de un acuerdo de cooperación bilateral enfocado en las áreas de turismo y relaciones exteriores.

Participación estratégica en Posidonia 2026

Un pilar central de la misión oficial es la asistencia del presidente Mulino a la ceremonia de inauguración de la Posidonia Shipping Exhibition 2026, que se celebra de forma bienal en el Metropolitan Expo Exhibition Center de Atenas y es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del sector marítimo y naviero.

Panamá contará con un pabellón institucional en el evento, con la participación coordinada de:

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP)

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Agenda empresarial y diplomática

El presidente Mulino sostendrá una reunión con Panagiotis Tsakos & Nikolas Tsakos de Tsakos Shipping and Trading S.A.

De igual forma, asistirá a la recepción ofrecida por la embajadora y Cónsul de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; espacio que reunirá a altas personalidades del gobierno griego, de Chipre y de otras naciones, armadores de diversos países, facilitando encuentros entre representantes del gobierno panameño del sector marítimo público y privado, en el marco de Posidonia 2026.