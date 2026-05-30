Calendario de Agroferias del IMA: todas las disponibles la próxima semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 1 al martes 2 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el lunes 1 de junio
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.
Martes 2 de junio
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.
Coclé
- Casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.
Darién
- Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Colón
- Parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.
Chiriquí
- Cancha comunal de Querévalo , distrito de Alanje.
Panamá Este
- Limonada, en el corregimiento de Chepo.
Herrera
- Cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.
Veraguas
- Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
- Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.