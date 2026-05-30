Panamá Nacionales -  30 de mayo de 2026 - 15:01

Calendario de Agroferias del IMA: todas las disponibles la próxima semana

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Calendario de Agroferias del IMA: todas las disponibles la próxima semana
@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 1 al martes 2 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para el lunes 1 de junio

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.

Martes 2 de junio

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Coclé

  • Casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.

Darién

  • Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Colón

  • Parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Querévalo , distrito de Alanje.

Panamá Este

  • Limonada, en el corregimiento de Chepo.

Herrera

  • Cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.

Veraguas

  • Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
  • Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2060764763034882308&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Lista de Agroferias del IMA para este jueves 28 y viernes 29 de mayo

Agroferias del IMA para el miércoles 27 y jueves 28 de mayo a nivel nacional

Calendario del IMA: Agroferias para el martes 26 y miércoles 27 de mayo

Recomendadas

Más Noticias