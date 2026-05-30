IFARHU reitera la entrega de documentos para becarios de universidades privadas este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio de la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. La entrega se realizará desde el 1 de junio en la sede principal del IFARHU, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
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El proceso está dirigido a beneficiarios de licenciatura y maestría de universidades privadas y no incluye a estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.
IFARHU: Calendario de atención lunes 1 de junio
- IFARHU sede central – todas las facultades
- Universidad Ganexa
- Universidad Santander
- Universidad Americana
- Universidad Hosanna
- Universidad Panamericana