Panamá Nacionales -  30 de mayo de 2026 - 13:30

IFARHU reitera la entrega de documentos para becarios de universidades privadas este lunes

El IFARHU informó que, a partir del 1 de junio, estudiantes con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro podrán entregar sus documentos.

IFARHU reitera entrega de documentos para universitarios. 

IFARHU reitera entrega de documentos para universitarios. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio de la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. La entrega se realizará desde el 1 de junio en la sede principal del IFARHU, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La institución recordó que los estudiantes deberán presentar sus créditos completos y el último recibo de matrícula vigente para completar el trámite correspondiente.

Puede leer: IFARHU anuncia entrega de documentos para becarios de universidades privadas

El proceso está dirigido a beneficiarios de licenciatura y maestría de universidades privadas y no incluye a estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU: Calendario de atención lunes 1 de junio

  • IFARHU sede central – todas las facultades
  • Universidad Ganexa
  • Universidad Santander
  • Universidad Americana
  • Universidad Hosanna
  • Universidad Panamericana

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