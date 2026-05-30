Champions League 2026: Se define el campeón entre PSG y Arsenal

¡Llegó el día que todo el mundo estaba esperando, mi gente! Este sábado se paraliza el planeta con la gran Final Champions League 2026, un choque de titanes donde el PSG y el Arsenal se verán las caras en Hungría. Nadie quiere perderse este peliculón que promete sacar chispas de principio a fin.

Los fanáticos panameños ya están activados para ver este choque histórico que arranca a la 11:00 p.m. hora de Panamá (18:00 CET). El París Saint-Germain llega con un promedio goleador bárbaro de 2.75 por partido, comandados por un Jvicha Kvaratskhelia que anda volando y ya suma 10 goles en el torneo. Además, cuentan con la magia de Achraf Hakimi, quien ha repartido 6 asistencias clave para meter a los franceses en esta instancia.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta llega invicto en esta edición con 11 victorias y 3 empates, demostrando una solvencia defensiva impresionante al recibir apenas 0.43 goles por encuentro. Los Gunners confían en el olfato de Gabriel Martinelli con sus 6 tantos y en la precisión de Leandro Trossard. En la portería, David Raya ha sido un verdadero muro con 34 paradas y solo 4 goles encajados, superando en efectividad al arquero del PSG, Matvéi Safonov, quien registra 35 paradas pero ha visto caer su arco en 12 ocasiones.

PDG vs Arsenal jugadores a Seguir

Historial de candela

El historial entre ambos está más apretado que un bus de patio. En sus últimos cinco enfrentamientos directos desde el 2016, la cosa está totalmente nivelada con dos victorias para el PSG, dos para el Arsenal y un empate. El último precedente en mayo de 2025 terminó con un triunfo 2-1 a favor de los parisinos, lo que deja la mesa servida para una revancha de proporciones épicas en Budapest.