Argentina anuncia su lista para el Mundial 2026 con Messi y varias sorpresas

La expectativa por los campeones defensores es total. Lionel Scaloni definió la convocatoria de Argentina para el Mundial, presentando una lista oficial que sostiene a sus máximas figuras, pero que dejó fuera a varios nombres habituales en el proceso.

La baja que más ruido hace es la de Marcos Acuña, el lateral campeón del mundo en 2022. Su puesto lo tomará Facundo Medina, zaguero del Olympique de Marsella, el cuerpo técnico también dejó fuera de los planes a Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni.

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Por el contrario, el timonel argentino ratificó su confianza en el volante Giovani Lo Celso e incluyó al delantero del Palmeiras, José Manuel López, como una nueva alternativa de ataque.

Un bloque probado para retener la corona

El plan de Argentina es claro: buscar el bicampeonato con la experiencia de la base que levantó el trofeo en Qatar 2022. El arco está seguro con Emiliano 'Dibu' Martínez, mientras que la línea defensiva estelar la perfilan Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Para la media cancha, el equilibrio estará en los pies de Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Arriba, la responsabilidad ofensiva recae sobre el capitán Lionel Messi y Julián Álvarez, respaldados por Lautaro Martínez y Thiago Almada como variantes.

Los campeones defensores iniciarán su camino en el Grupo J frente a Argelia, Austria y Jordania.

Lista de jugadores convocados por Argentina

Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso. Defensas: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico.

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González, Nicolás Paz.

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González, Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez.

FUENTE: EFE