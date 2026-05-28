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Abogado de Etelvina de Bonagas niega su renuncia y acusaciones de nepotismo

Adecio Mojica, abogado de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, (Unachi), Etelvina de Bonagas, afirmó que se está haciendo frente a las investigaciones por nepotismo u otras irregularidades, y negó que existan familiares de la rectora que se encuentren nombrados por ella en la universidad. También se refirió a la publicación de una nota que fue presentada por la rectora ante el Ministerio de Educación, donde expresaba su deseo de renunciar al cargo.