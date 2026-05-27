Consejo Universitario de la UNACHI continúa en el análisis de denuncias y renuncia de Etelvina de Bonagas

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se reunió este miércoles para analizar una nota enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Contraloría inicia auditoría a la UNACHI
La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense a UNACHI, luego de recibir denuncias por parte de docentes y personal administrativo sobre retenciones salariales que, presuntamente, no fueron transferidas oportunamente a las entidades correspondientes.
La institución fiscalizadora explicó que el examen técnico tendrá como objetivos prioritarios verificar el destino final de esos fondos, determinar posibles irregularidades financieras y establecer las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.