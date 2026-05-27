Consejo Universitario de la UNACHI continúa en el análisis de denuncias y renuncia de Etelvina de Bonagas

Etelvina de Bonagas participa en reunión del Consejo Universitario de la UNACHI.

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) se reunió este miércoles para analizar una nota enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar.

El documento aborda las denuncias de irregularidades académicas y administrativas en esa casa de estudios, así como la exigencia de renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo presente en la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2059650550975648081&partner=&hide_thread=false El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sostiene una sesión este miércoles para la "discusión y análisis" de una nota enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, relacionada con denuncias de irregularidades académicas y… pic.twitter.com/gpuU6ZbT2O — Telemetro Reporta (@TReporta) May 27, 2026

Contraloría inicia auditoría a la UNACHI

La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense a UNACHI, luego de recibir denuncias por parte de docentes y personal administrativo sobre retenciones salariales que, presuntamente, no fueron transferidas oportunamente a las entidades correspondientes.

La institución fiscalizadora explicó que el examen técnico tendrá como objetivos prioritarios verificar el destino final de esos fondos, determinar posibles irregularidades financieras y establecer las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.