Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 11:06

Consejo Universitario de la UNACHI continúa en el análisis de denuncias y renuncia de Etelvina de Bonagas

El Consejo General Universitario de la UNACHI se reunió nuevamente para analizar la nota enviada por el MEDUCA sobre la renuncia de Etelvina de Bonagas.

Etelvina de Bonagas participa en reunión del Consejo Universitario de la UNACHI.

Etelvina de Bonagas participa en reunión del Consejo Universitario de la UNACHI.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se reunió este miércoles para analizar una nota enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar.

El documento aborda las denuncias de irregularidades académicas y administrativas en esa casa de estudios, así como la exigencia de renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo presente en la sesión.

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Contraloría inicia auditoría a la UNACHI

La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense a UNACHI, luego de recibir denuncias por parte de docentes y personal administrativo sobre retenciones salariales que, presuntamente, no fueron transferidas oportunamente a las entidades correspondientes.

La institución fiscalizadora explicó que el examen técnico tendrá como objetivos prioritarios verificar el destino final de esos fondos, determinar posibles irregularidades financieras y establecer las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

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