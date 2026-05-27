IDAAN trabaja para normalizar el suministro de agua en Panamá y San Miguelito

El IDAAN trabaja para normalizar el suministro de agua en la provincia de Panamá.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que sus equipos técnicos se mantienen trabajando para avanzar en la recuperación del sistema en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre.

Estas labores buscan estabilizar la producción de agua potable y llevar la operación de la planta a su máxima capacidad, garantizando así la eficiencia del suministro.

La tarde del lunes se registró un apagón eléctrico que afectó la producción de agua en la región metropolitana. El incidente ha ocasionado que algunos sectores altos y alejados de la red registren bajas presiones o falta del suministro.

El IDAAN indicó que el proceso de recuperación de la red y la presurización de las líneas de conducción comenzará a reflejarse de manera paulatina y progresiva, hasta alcanzar los puntos altos y extremos de la ciudad de Panamá y San Miguelito.