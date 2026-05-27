Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 10:26

Gobierno aprueba la compra de un millón de libretas de pasaporte electrónico

La propuesta de contratación con la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A., incluye la adquisición de un millón de pasaporte electrónico.

Comprarán más de un millón de libretas de pasaporte electrónico.

Comprarán más de un millón de libretas de pasaporte electrónico.

Autoridad de Pasaportes
Ana Canto
Por Ana Canto

A través de la Resolución de Gabinete N.° 46-26, se aprobó la contratación mediante procedimiento excepcional entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) y la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A. El acuerdo contempla el suministro de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo para chips de última generación y el servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del Sistema de Emisión de Pasaportes.

El contrato, por un monto de B/. 32 555 234.71 y una duración de cinco años a partir de la orden de proceder, busca garantizar la continuidad operacional de la institución, así como mantener un documento moderno, seguro y con disponibilidad permanente. La propuesta incluye la adquisición de un millón de libretas.

Esta contratación directa se fundamenta en que, desde 2011, Panamá cuenta con un sistema fabricado por Idemia Identity & Security France SAS (actualmente In Smart Identity France) para la emisión de pasaportes con página de datos en policarbonato y grabado láser.

Servicios IAFIS de Panamá, S.A. forma parte del Grupo IAFIS, distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de la firma francesa en América Latina.

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