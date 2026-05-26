Contraloría anuncia auditoría forense a la UNACHI por presuntas irregularidades

La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de recibir denuncias por parte de docentes y personal administrativo sobre retenciones salariales que, presuntamente, no fueron transferidas oportunamente a las entidades correspondientes.

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La institución fiscalizadora explicó que el examen técnico tendrá como objetivos prioritarios verificar el destino final de esos fondos, determinar posibles irregularidades financieras y establecer las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

A través de un pronunciamiento oficial, la Contraloría fijó una postura clara respecto a los límites de la descentralización de la casa de estudios:

“Reconocemos y respetamos la autonomía universitaria; sin embargo, reiteramos que ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía”. “Reconocemos y respetamos la autonomía universitaria; sin embargo, reiteramos que ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía”.