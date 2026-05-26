Contraloría anuncia auditoría forense a la UNACHI por presuntas irregularidades

La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de recibir denuncias por parte de docentes y personal administrativo sobre retenciones salariales que, presuntamente, no fueron transferidas oportunamente a las entidades correspondientes.
La institución fiscalizadora explicó que el examen técnico tendrá como objetivos prioritarios verificar el destino final de esos fondos, determinar posibles irregularidades financieras y establecer las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.
A través de un pronunciamiento oficial, la Contraloría fijó una postura clara respecto a los límites de la descentralización de la casa de estudios: