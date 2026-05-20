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Surgen reacciones a secuestro de $20 millones en bienes de cuatro exfuncionarios

La Contraloría General de la República ha ordenado el secuestro de bienes por más de 20 millones de dólares a exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos, el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, la exsecretaria ejecutiva de Laurentino Corizo, Nadia Del Río, y el exdirector de Ingresos, Publio De Gracia.