IFARHU pide a exfuncionarios realizar trámites para retirar primas de antigüedad pendientes

Más de 300 excolaboradores del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU) mantienen pendiente el retiro del pago correspondiente a sus primas de antigüedad de los años 2014 al 2021, cuyos cheques, en su mayoría, se encuentran vencidos.

La institución hizo un llamado a los exfuncionarios para que se apersonen a las oficinas del IFARHU y soliciten el reemplazo de los cheques vencidos.

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Requisitos del IFARHU para retirar primas de antigüedad

Deberán presentar:

Nota formal de solicitud

Copia de cédula vigente

En el caso de familiares de excolaboradores fallecidos, deberán entregar la documentación legal correspondiente al juicio de sucesión que los acredite como beneficiarios autorizados para recibir el pago.

Las autoridades señalaron que este proceso busca agilizar la entrega de los pagos pendientes y mantener actualizados los registros administrativos de la institución.

Además, indicaron que en el post publicado por la entidad se puede observar el listado de las personas que mantienen pagos pendientes, el cual también está disponible en las redes sociales oficiales y la página web www.ifarhu.gob.pa/primas-de-antiguedad-del-2014-al-2021/.