Tráfico pesado en la Domingo Díaz tras ataque a tiros a la altura de El Crisol; hay un muerto

Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque con arma de fuego registrado en la Avenida Domingo Díaz, a la altura de El Crisol, hecho que además ha generado tráfico pesado en el sector.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados que se desplazaban a bordo de un vehículo realizaron múltiples disparos contra otro auto que transitaba por la vía.

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Víctima murió por impactos de bala

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas de 33 años, falleció producto de varios impactos de bala, mientras que otro ciudadano herido fue trasladado a una instalación médica para recibir atención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053801277914521744?s=20&partner=&hide_thread=false Asesinan a una persona de varios impactos de bala en la Avenida Domingo Díaz, a la altura de El Crisol, donde sujetos armados a bordo de un auto realizaron varios disparos contra otro vehículo.



Otro ciudadano resultó herido y fue trasladado a una instalación médica.



Personal de… pic.twitter.com/ZX7vfGsg1H — Telemetro Reporta (@TReporta) May 11, 2026

Personal de criminalística y unidades de la Policía Nacional permanecen en el lugar recopilando evidencias e iniciando las investigaciones correspondientes.

Cámaras del sector serán clave en la investigación

El subcomisionado Óscar Bernal indicó que las cámaras de videovigilancia instaladas en el área podrían aportar información importante para esclarecer el caso.

“Mantenemos información que en su momento va a ser suministrada al Ministerio Público sobre el hecho ocurrido en horas de la madrugada del día de hoy y esa información va a ser sometida a una investigación, ya que las cámaras efectivamente en ese sector pudieron captar algún tipo de información que va a ser de ayuda para este evento como tal”, manifestó el oficial. “Mantenemos información que en su momento va a ser suministrada al Ministerio Público sobre el hecho ocurrido en horas de la madrugada del día de hoy y esa información va a ser sometida a una investigación, ya que las cámaras efectivamente en ese sector pudieron captar algún tipo de información que va a ser de ayuda para este evento como tal”, manifestó el oficial.

Tráfico pesado en la Domingo Díaz

El operativo policial y las diligencias desarrolladas en el área han provocado congestionamiento vehicular en la Avenida Domingo Díaz, especialmente en los alrededores de El Crisol.

Conductores reportan lentitud en ambos sentidos de la vía mientras continúan las labores de investigación.