Tráfico pesado en la Domingo Díaz tras ataque a tiros a la altura de El Crisol; hay un muerto

Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque con arma de fuego registrado en la Avenida Domingo Díaz, a la altura de El Crisol, hecho que además ha generado tráfico pesado en el sector.
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Víctima murió por impactos de bala
Las autoridades confirmaron que una de las víctimas de 33 años, falleció producto de varios impactos de bala, mientras que otro ciudadano herido fue trasladado a una instalación médica para recibir atención.
Personal de criminalística y unidades de la Policía Nacional permanecen en el lugar recopilando evidencias e iniciando las investigaciones correspondientes.
Cámaras del sector serán clave en la investigación
El subcomisionado Óscar Bernal indicó que las cámaras de videovigilancia instaladas en el área podrían aportar información importante para esclarecer el caso.
Tráfico pesado en la Domingo Díaz
El operativo policial y las diligencias desarrolladas en el área han provocado congestionamiento vehicular en la Avenida Domingo Díaz, especialmente en los alrededores de El Crisol.
Conductores reportan lentitud en ambos sentidos de la vía mientras continúan las labores de investigación.