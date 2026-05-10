Fallece Alberto Paz-Rodríguez, director de la Agencia Panameña de Alimentos

Este domingo se conoció el fallecimiento de Alberto Paz-Rodríguez, quien se desempeñaba como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).
A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su pesar por la muerte del funcionario y resaltó su labor dentro de la institución.
Trayectoria como director en la APA
Alberto Paz-Rodríguez estuvo al frente de la Agencia Panameña de Alimentos, entidad encargada de temas relacionados con el abastecimiento y control alimentario en el país.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.