Panamá Nacionales -  10 de mayo de 2026 - 14:20

Fallece Alberto Paz-Rodríguez, director de la Agencia Panameña de Alimentos

El presidente José Raúl Mulino lamentó el fallecimiento del director y destacó su desempeño al frente de la Agencia Panameña de Alimentos.

Fallece Alberto Paz-Rodríguez director del APA

Fallece Alberto Paz-Rodríguez director del APA

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este domingo se conoció el fallecimiento de Alberto Paz-Rodríguez, quien se desempeñaba como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

La noticia generó reacciones en distintos sectores, incluyendo un mensaje de condolencias por parte del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su pesar por la muerte del funcionario y resaltó su labor dentro de la institución.

“Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD”, manifestó Mulino. “Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD”, manifestó Mulino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053535667205062789&partner=&hide_thread=false

Trayectoria como director en la APA

Alberto Paz-Rodríguez estuvo al frente de la Agencia Panameña de Alimentos, entidad encargada de temas relacionados con el abastecimiento y control alimentario en el país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS: Hospital de David realiza jornada de endoscopias para reducir mora médica

Operación Bloqueo en Arraiján deja 24 aprehendidos por microtráfico

Escuela para Padres 2026: regionales, horarios y duración de los talleres este 11 de mayo

Recomendadas

Más Noticias