Fallece Alberto Paz-Rodríguez, director de la Agencia Panameña de Alimentos

Este domingo se conoció el fallecimiento de Alberto Paz-Rodríguez, quien se desempeñaba como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

La noticia generó reacciones en distintos sectores, incluyendo un mensaje de condolencias por parte del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

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A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su pesar por la muerte del funcionario y resaltó su labor dentro de la institución.

“Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD”, manifestó Mulino. “Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD”, manifestó Mulino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053535667205062789&partner=&hide_thread=false Este domingo se conoció el fallecimiento de Alberto Paz-Rodríguez, quien fungió como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).



El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, expresó sus condolencias a sus familiares.



“Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez… https://t.co/ZS8UJA7kEF pic.twitter.com/BUtkBUjRT9 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2026

Trayectoria como director en la APA

Alberto Paz-Rodríguez estuvo al frente de la Agencia Panameña de Alimentos, entidad encargada de temas relacionados con el abastecimiento y control alimentario en el país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.