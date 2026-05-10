Chiriquí Nacionales -  10 de mayo de 2026 - 11:50

CSS: Hospital de David realiza jornada de endoscopias para reducir mora médica

Unos 220 pacientes son beneficiados con la segunda jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias en el Hospital Dr. Rafael Hernández.

CSS: Hospital de David realiza jornada de endoscopias

CSS: Hospital de David realiza jornada de endoscopias

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer que aproximadamente 220 pacientes serán beneficiados este fin de semana con la segunda jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias desarrollada en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en David, provincia de Chiriquí.

La actividad tiene como objetivo principal reducir la mora existente en este tipo de estudios médicos especializados y agilizar la atención de pacientes que mantenían citas programadas para los últimos meses del año.

CSS busca adelantar diagnósticos y tratamientos

La doctora Johana Guerra, jefa del Servicio de Gastroenterología, destacó que estas jornadas permiten realizar tamizajes de cáncer y atender diversos padecimientos gastrointestinales.

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Entre las condiciones más frecuentes que serán evaluadas se encuentran:

  • Estreñimiento
  • Reflujo
  • Gastritis
  • Estudios preventivos para detección de cáncer

“Muchos de estos pacientes mantenían citas programadas para los últimos meses del año, por lo que adelantar sus procedimientos permite ofrecer diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos”, explicó la especialista.

Hospital Rafael Hernández reduce mora médica

Las autoridades médicas señalaron que este tipo de jornadas extraordinarias forman parte de las estrategias para disminuir la mora quirúrgica y de procedimientos especializados en la región occidental del país.

Además, resaltaron que detectar enfermedades gastrointestinales en etapas tempranas puede mejorar significativamente la efectividad de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes.

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