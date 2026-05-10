Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre seguridad, CSS, labor de la Asamblea y abanderamiento de naves

Este domingo en Debate Abierto conversamos sobre criminalidad y sistema de justicia, labor de la Asamblea Nacional, los cambios que se realizan en la Caja de Seguro Social (CSS) y la situación de los buques con bandera panameña en China. Participó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; la diputada de San Miguelito, Yarelis Rodríguez y el diputado panameñista y presidente de la Asamblea, Jorge Herrera; Además, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, y el expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch.