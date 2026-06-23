MiBus permitirá pagar con tarjetas de débito y crédito gracias a nuevos validadores

Usuarios de MiBus podrán pagar pasajes con tarjetas bancarias desde finales de julio TReporta

Los usuarios de MiBus pronto contarán con nuevas alternativas para pagar sus viajes. La empresa inició la instalación de modernos validadores que permitirán utilizar tarjetas de débito y crédito como método de pago en el sistema de transporte público.

La medida forma parte de un proceso de modernización tecnológica que busca agilizar el acceso al servicio y mejorar la experiencia de los pasajeros.

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Pagos con tarjetas podrían habilitarse entre julio y agosto

Las autoridades informaron que la segunda fase del proyecto, que contempla el uso de tarjetas bancarias para el pago de pasajes, podría entrar en funcionamiento a finales de julio o inicios de agosto de 2026.

Con esta actualización, los usuarios tendrán más opciones para realizar sus pagos, sin depender exclusivamente de la tarjeta de transporte tradicional.

Villa Zaita, la primera estación con nuevos validadores

La instalación de los nuevos equipos comenzó este 23 de junio en la estación de MiBus de Villa Zaita, uno de los principales puntos de conexión con el sistema del Metro de Panamá.

Esta estación fue seleccionada como punto inicial debido a su alta afluencia de pasajeros y su integración con otros medios de transporte.

También llegarán al Metro de Panamá

El proyecto contempla que el mismo sistema de validadores sea implementado progresivamente en las estaciones del Metro de Panamá.

La iniciativa busca unificar y modernizar los métodos de pago en ambos sistemas de transporte, facilitando la movilidad de miles de usuarios diariamente.

Instalación será gradual

MiBus indicó que la colocación de los nuevos validadores se realizará de forma paulatina en diferentes estaciones y puntos de acceso de la red de transporte.

Las autoridades esperan que la modernización contribuya a reducir tiempos de espera, mejorar la experiencia de viaje y ofrecer alternativas de pago más cómodas y seguras para los pasajeros.