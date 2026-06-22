Servidores públicos saldrán a las 2:00 p.m.: Gobierno ordena cierre de oficinas por partido Panamá vs. Croacia

Las oficinas públicas de Panamá cerrarán a las 2:00 p.m. este martes 23 de junio, luego de que el Gobierno Nacional emitiera un decreto ejecutivo para permitir que los servidores públicos puedan seguir el segundo partido de la Selección Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 20, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Panamá se enfrenta a Croacia

La decisión se adopta en el marco del encuentro que disputará la Selección de Panamá frente a la selección de Croacia, un partido de gran expectativa para la afición panameña en el Mundial 2026.

El Gobierno señaló que la medida busca permitir que los funcionarios puedan apoyar a la representación nacional durante este importante compromiso deportivo.

¿Qué instituciones seguirán operando?

El decreto establece una excepción para aquellas entidades públicas que, debido a la naturaleza de los servicios que prestan, deben mantenerse operativas en sus horarios regulares.

Entre ellas se incluyen instituciones relacionadas con seguridad, salud, emergencias y otros servicios esenciales para la población.

Mundial 2026 paraliza al país

La participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado un ambiente de entusiasmo a nivel nacional, especialmente tras el histórico respaldo de los aficionados durante el debut de la selección en el torneo.

Con este decreto, miles de funcionarios podrán seguir el encuentro y apoyar al equipo dirigido por Thomas Christiansen en uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos.