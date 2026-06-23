Alcaldía de Panamá: oficinas, mercados y piscinas municipales quedan suspendidos a partir de las 2:00 p.m.

La Alcaldía de Panamá informó que suspenderá la atención al público este martes 23 de junio de 2026 a partir de las 2:00 p.m., en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 20 emitido por el Gobierno Nacional.

La medida responde al encuentro que disputará la Selección Nacional de Panamá frente a Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los partidos más esperados por la afición panameña.

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A través de un comunicado, la Alcaldía indicó que todas las dependencias municipales interrumpirán la atención al público desde las 2:00 p.m., siguiendo las disposiciones establecidas por el Ejecutivo para las instituciones públicas. Los servicios y labores administrativas volverán a la normalidad el miércoles 24 de junio en su horario habitual.

Alcaldía de Panamá se paraliza por el Mundial 2026

La histórica participación de la Selección Nacional en la Copa Mundial 2026 ha generado un ambiente de entusiasmo en todo el país, motivando medidas especiales en distintas entidades gubernamentales para que los ciudadanos puedan seguir el compromiso deportivo.

El partido ante Croacia representa un encuentro clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Thomas Christiansen en la fase de grupos.