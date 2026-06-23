Suspensión de clases este martes: Universidad de Panamá y MEDUCA cancelan jornada vespertina y nocturna

Universidad de Panamá y MEDUCA cancelan clases desde las 2:00 p.m.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 23 de junio se suspenden las clases en las jornadas vespertinas y nocturnas en todas las escuelas oficiales y particulares del país.

La medida se adopta en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 20, emitido por el Gobierno Nacional, que ordena el cierre de oficinas públicas a partir de las 2:00 p.m. con motivo del partido de la Selección Nacional de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Nota de interés: Alcaldía de Panamá: oficinas, mercados y piscinas municipales quedan suspendidos a partir de las 2:00 p.m.

MEDUCA ajusta jornada escolar

El Ministerio de Educación informó que para este martes 23 de junio se suspenden las clases en las jornadas vespertinas y nocturnas, en todas las escuelas oficiales y particulares de la República de Panamá.



La medida se adopta en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°20,… pic.twitter.com/O1A9vOSQYX — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

El MEDUCA explicó que la decisión busca alinearse con la disposición del Ejecutivo, permitiendo que la comunidad educativa pueda seguir el encuentro deportivo de la Selección Nacional.

Las clases en los centros educativos del país se desarrollarán únicamente en horario matutino durante este martes.

Universidad de Panamá también suspende actividades

La @UNIVERSIDAD_PMA informa que este martes 23 de junio, a partir de las 2:00 p.m. suspenderán labores académicas y administrativas. pic.twitter.com/tvmC4wvC6e — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

Por su parte, la Universidad de Panamá anunció que, tras consultas con su Consejo Académico, se laborará de forma ininterrumpida hasta las 2:00 p.m.

A partir de esa hora quedarán suspendidas las actividades académicas y administrativas en todas sus sedes a nivel nacional.

Medida nacional por el Mundial 2026

La decisión forma parte de una serie de disposiciones adoptadas por instituciones públicas para permitir que funcionarios, docentes y estudiantes puedan seguir la participación de Panamá en el Mundial 2026.

El partido de la Selección Nacional frente a Croacia ha generado gran expectativa en todo el país.