Suspensión de clases este martes: Universidad de Panamá y MEDUCA cancelan jornada vespertina y nocturna

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 23 de junio se suspenden las clases en las jornadas vespertinas y nocturnas en todas las escuelas oficiales y particulares del país.
Nota de interés: Alcaldía de Panamá: oficinas, mercados y piscinas municipales quedan suspendidos a partir de las 2:00 p.m.
MEDUCA ajusta jornada escolar
El MEDUCA explicó que la decisión busca alinearse con la disposición del Ejecutivo, permitiendo que la comunidad educativa pueda seguir el encuentro deportivo de la Selección Nacional.
Las clases en los centros educativos del país se desarrollarán únicamente en horario matutino durante este martes.
Universidad de Panamá también suspende actividades
Por su parte, la Universidad de Panamá anunció que, tras consultas con su Consejo Académico, se laborará de forma ininterrumpida hasta las 2:00 p.m.
A partir de esa hora quedarán suspendidas las actividades académicas y administrativas en todas sus sedes a nivel nacional.
Medida nacional por el Mundial 2026
La decisión forma parte de una serie de disposiciones adoptadas por instituciones públicas para permitir que funcionarios, docentes y estudiantes puedan seguir la participación de Panamá en el Mundial 2026.
El partido de la Selección Nacional frente a Croacia ha generado gran expectativa en todo el país.