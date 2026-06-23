Christopher Landau y embajador Kevin Cabrera recorren la Cinta Costera y prueban raspao en Panamá

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau , junto al embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, realizó una caminata por la Cinta Costera de la Ciudad de Panamá, donde además disfrutaron de un tradicional “raspao”.

La visita informal formó parte de su agenda en el país durante actividades diplomáticas y encuentros oficiales, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos.

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Recorrido por la Cinta Costera

Durante el paseo, los funcionarios estadounidenses compartieron con el entorno urbano y turístico de uno de los puntos más emblemáticos de la capital panameña, que combina áreas recreativas, ciclovías y vistas hacia la bahía. La Cinta Costera se ha convertido en un punto frecuente de visitas para delegaciones extranjeras que participan en actividades oficiales en la ciudad.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el embajador de EE. UU. Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, disfrutaron de un “raspao” y una caminata en la Cinta Costera. pic.twitter.com/SQbgwCCFuk — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

Un “raspao” con sabor panameño

Como parte de la experiencia, Landau y Cabrera degustaron un “raspao”, uno de los postres callejeros más tradicionales de Panamá, elaborado con hielo triturado y siropes de sabores.

Este tipo de gestos informales suelen acompañar visitas diplomáticas, mostrando una faceta más cercana de los representantes internacionales durante su estadía en el país.

La presencia de la delegación estadounidense en Panamá coincide con una agenda de reuniones de alto nivel y actividades multilaterales en la capital, en un momento de fortalecimiento del diálogo regional y la cooperación bilateral.