Bomberos logran liberar a operador de Metrobús tras quedar atrapado en su vehículo

Un operador de Metrobús fue liberado luego de quedar atrapado tras un accidente de tránsito registrado en la Avenida Omar Torrijos Herrera, frente a la estación de pasajeros del ferrocarril. El incidente movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes realizaron las labores de rescate para liberar al conductor, que permanecía atrapado de una pierna dentro del vehículo.
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MiBus activó protocolos de emergencia
La empresa MiBus informó que su Centro de Control se mantuvo en comunicación constante durante la emergencia y coordinó la atención inmediata del incidente con los servicios de emergencia y ambulancia.
El accidente generó afectaciones temporales en la circulación vehicular en el área, mientras los equipos de rescate y autoridades atendían la emergencia. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito.