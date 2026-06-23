Bomberos logran liberar a operador de Metrobús tras quedar atrapado en su vehículo

Rescatan a conductor de Metrobús que quedó atrapado en accidente frente a estación del ferrocarril

Un operador de Metrobús fue liberado luego de quedar atrapado tras un accidente de tránsito registrado en la Avenida Omar Torrijos Herrera, frente a la estación de pasajeros del ferrocarril. El incidente movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá , quienes realizaron las labores de rescate para liberar al conductor, que permanecía atrapado de una pierna dentro del vehículo.

De acuerdo con los reportes iniciales, en el vehículo viajaban dos pasajeros, quienes lograron salir ilesos tras el accidente. Las autoridades no han detallado hasta el momento la causa del hecho, mientras se mantienen las investigaciones correspondientes.

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MiBus activó protocolos de emergencia

La empresa MiBus informó que su Centro de Control se mantuvo en comunicación constante durante la emergencia y coordinó la atención inmediata del incidente con los servicios de emergencia y ambulancia.

“Lamentamos lo ocurrido y extendemos nuestros deseos de pronta recuperación a la persona afectada”, señaló la entidad en un comunicado. “Lamentamos lo ocurrido y extendemos nuestros deseos de pronta recuperación a la persona afectada”, señaló la entidad en un comunicado.

El accidente generó afectaciones temporales en la circulación vehicular en el área, mientras los equipos de rescate y autoridades atendían la emergencia. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito.