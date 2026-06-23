Cobro del CEPANIM en Panamá Oeste no será en la sede regional del MEF

Ante el inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el centro de atención en la provincia de Panamá Oeste no será en la sede regional de la entidad.
Paralelamente, el MEF continuará con la entrega en la capital, la cual se desarrolla en el Centro de Convenciones Megapolis.
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Entrega del CEPANIM en las provincias
- Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.
- Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.
- Colón: Oficina Regional del MEF, Colón, Templo Masónico.
- Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank.
- Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial.
- Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.
- Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF, en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (switch 4)
- Chiriquí: Oficina Regional MEF en David, Edificio de la Gobernación.
- Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, Planta Alta.
- Comarca Ngabe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.