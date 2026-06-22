Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 09:51

CEPANIM: conozca dónde retirar en Panamá Oeste, Veraguas y Comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continua este 22 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

Entrega de CEPANIM. 

Entrega de CEPANIM. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 22 de junio de 2026, se amplía la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a las provincias del interior del país y otras regiones previamente programadas.

La entidad recordó a los beneficiarios que antes de acudir a los centros de atención deben ingresar a la plataforma oficial cepanim.mef.gob.pa para verificar si ya cuentan con una fecha asignada para recibir su certificado.

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Puntos de entrega habilitados por el MEF del CEPANIM:

  • Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.
  • Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España.
  • Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de las Madres.

El MEF reiteró que la atención se realizará de acuerdo con las fechas asignadas en el sistema, por lo que recomendó a los beneficiarios consultar previamente la plataforma para evitar contratiempos y agilizar el proceso de entrega.

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