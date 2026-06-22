CEPANIM: conozca dónde retirar en Panamá Oeste, Veraguas y Comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 22 de junio de 2026, se amplía la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a las provincias del interior del país y otras regiones previamente programadas.
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Puntos de entrega habilitados por el MEF del CEPANIM:
- Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.
- Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España.
- Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de las Madres.
El MEF reiteró que la atención se realizará de acuerdo con las fechas asignadas en el sistema, por lo que recomendó a los beneficiarios consultar previamente la plataforma para evitar contratiempos y agilizar el proceso de entrega.