CEPANIM: conozca dónde retirar en Panamá Oeste, Veraguas y Comarca Ngäbe Buglé

Entrega de CEPANIM. TReporta

Por María Hernández El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 22 de junio de 2026, se amplía la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a las provincias del interior del país y otras regiones previamente programadas.

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La entidad recordó a los beneficiarios que antes de acudir a los centros de atención deben ingresar a la plataforma oficial cepanim.mef.gob.pa para verificar si ya cuentan con una fecha asignada para recibir su certificado.

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