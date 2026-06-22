CEPANIM: conozca dónde retirar en Bocas del Toro, Coclé, Colón y Chiriquí

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 22 de junio de 2026, se amplía la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) a las provincias del interior del país y otras regiones previamente programadas.

La entidad recordó a los beneficiarios que antes de acudir a los centros de atención deben ingresar a la plataforma oficial cepanim.mef.gob.pa para verificar si ya cuentan con una fecha asignada para recibir su certificado.

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Puntos de entrega habilitados por el MEF del CEPANIM:

Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra.

Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra. Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank.

Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank. Colón: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.

Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico. Chiriquí: Oficina Regional del MEF en David, Edificio de la Gobernación.

El MEF reiteró que la atención se realizará de acuerdo con las fechas asignadas en el sistema, por lo que recomendó a los beneficiarios consultar previamente la plataforma para evitar contratiempos y agilizar el proceso de entrega.