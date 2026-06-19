CEPANIM: estos son los horarios de canje en el Banco Nacional de lunes a sábado

La entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés de Mora (CEPANIM) continúa en Panamá, con el proceso activo desde el 15 de junio de 2026 en la capital y desde el 22 de junio en el resto del país.
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Horario de atención para el canje del CEPANIM
El canje del certificado en el Banco Nacional y demás puntos habilitados se realiza en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Sucursales habilitadas en Panamá
Para facilitar el proceso, el MEF habilitó varias sucursales en la capital:
- Plaza Edison
- Exposición
- Chanis
- Las Cumbres
- Pedregal
- Belén
- Chepo
- Tortí
Recomendaciones del MEF
La entidad reiteró que los beneficiarios deben presentarse únicamente en la fecha y hora asignadas, con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar una atención ordenada y eficiente.
El proceso de entrega del CEPANIM sigue desarrollándose de forma gradual tanto en la ciudad de Panamá como en las provincias, como parte del cronograma establecido por el MEF.