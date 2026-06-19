Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 17:19

CEPANIM: estos son los horarios de canje en el Banco Nacional de lunes a sábado

El MEF informó los horarios de atención para el canje del CEPANIM en el Banco Nacional y sucursales habilitadas en Panamá y provincias.

MEF informó los horarios de atención para el canje del CEPANIM 

MEF informó los horarios de atención para el canje del CEPANIM 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés de Mora (CEPANIM) continúa en Panamá, con el proceso activo desde el 15 de junio de 2026 en la capital y desde el 22 de junio en el resto del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene habilitada la plataforma oficial CEPANIM MEF para que los beneficiarios puedan verificar el estado de su solicitud, consultar su cita y confirmar la fecha de retiro del documento.

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Horario de atención para el canje del CEPANIM

El canje del certificado en el Banco Nacional y demás puntos habilitados se realiza en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Sucursales habilitadas en Panamá

Para facilitar el proceso, el MEF habilitó varias sucursales en la capital:

  • Plaza Edison
  • Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres
  • Pedregal
  • Belén
  • Chepo
  • Tortí

Recomendaciones del MEF

La entidad reiteró que los beneficiarios deben presentarse únicamente en la fecha y hora asignadas, con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar una atención ordenada y eficiente.

El proceso de entrega del CEPANIM sigue desarrollándose de forma gradual tanto en la ciudad de Panamá como en las provincias, como parte del cronograma establecido por el MEF.

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