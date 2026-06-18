Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo para obtener efectivo, asegura el Banco Nacional

El Banco Nacional de Panamá informó que los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) cuentan con una fecha de vencimiento establecida, por lo que los beneficiarios que deseen cambiarlos por efectivo deben cumplir con el proceso de negociación institucional.
Para agilizar el trámite, el Banco Nacional reforzó la capacidad de sus centros de negociación y reiteró que dispone de personal especializado para ofrecer orientación personalizada a cada beneficiario, bajo los términos establecidos.
Sucursales para negociar el CEPANIM
Panamá
- Plaza Edison (remplazo a la sucursal de San Fernando)
- La Exposición
- Chanis
- Las Cumbres
Panamá Este
- Pedregal
- Belén (plaza Los Pinos)
- Chepo
- Tortí