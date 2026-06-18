Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 16:03

Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo para obtener efectivo, asegura el Banco Nacional

Para agilizar el trámite, el Banco Nacional reforzó la capacidad de sus centros de negociación del CEPANIM.

Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo

Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo, asegura el Banco Nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Banco Nacional de Panamá informó que los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) cuentan con una fecha de vencimiento establecida, por lo que los beneficiarios que deseen cambiarlos por efectivo deben cumplir con el proceso de negociación institucional.

La entidad bancaria detalló que las tasas de descuento anual aplicadas son del 4.33 % y del 5.00 %, dependiendo del plazo de vencimiento de cada certificado. Estas condiciones financieras fueron definidas bajo criterios objetivos y parámetros de mercado, con el fin de asegurar un proceso transparente, equitativo y alineado con las mejores prácticas de la banca.

Para agilizar el trámite, el Banco Nacional reforzó la capacidad de sus centros de negociación y reiteró que dispone de personal especializado para ofrecer orientación personalizada a cada beneficiario, bajo los términos establecidos.

Sucursales para negociar el CEPANIM

Panamá

  • Plaza Edison (remplazo a la sucursal de San Fernando)
  • La Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres

Panamá Este

  • Pedregal
  • Belén (plaza Los Pinos)
  • Chepo
  • Tortí
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