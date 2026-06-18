Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo para obtener efectivo, asegura el Banco Nacional

Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo, asegura el Banco Nacional.

Por Ana Canto El Banco Nacional de Panamá informó que los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) cuentan con una fecha de vencimiento establecida, por lo que los beneficiarios que deseen cambiarlos por efectivo deben cumplir con el proceso de negociación institucional.

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La entidad bancaria detalló que las tasas de descuento anual aplicadas son del 4.33 % y del 5.00 %, dependiendo del plazo de vencimiento de cada certificado. Estas condiciones financieras fueron definidas bajo criterios objetivos y parámetros de mercado, con el fin de asegurar un proceso transparente, equitativo y alineado con las mejores prácticas de la banca.

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