Banco Nacional habilita nuevos centros para negociar el CEPANIM.

Banco Nacional de Panamá activó nuevos centros de negociación especializados para el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM). Las sucursales habilitadas cubren puntos estratégicos en las zonas centro, norte y este de la provincia de Panamá.

El horario de atención establecido para realizar este trámite será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 md.

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Sucursales para negociar el CEPANIM

Panamá

Plaza Edison (remplazo a la sucursal de San Fernando)

La Exposición

Chanis

Las Cumbres

Panamá Este

Pedregal

Belén (plaza Los Pinos)

Chepo

Tortí

El MEF inició la entrega del CEPANIM esta semana. Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.