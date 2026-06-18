Banco Nacional habilita nuevos centros para negociar el CEPANIM.

Banco Nacional de Panamá activó nuevos centros de negociación especializados para el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM). Las sucursales habilitadas cubren puntos estratégicos en las zonas centro, norte y este de la provincia de Panamá.
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Sucursales para negociar el CEPANIM
Panamá
- Plaza Edison (remplazo a la sucursal de San Fernando)
- La Exposición
- Chanis
- Las Cumbres
Panamá Este
- Pedregal
- Belén (plaza Los Pinos)
- Chepo
- Tortí
El MEF inició la entrega del CEPANIM esta semana. Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.