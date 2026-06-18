Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 13:00

Banco Nacional habilita nuevos centros para negociar el CEPANIM

El horario de atención establecido por el Banco Nacional de Panamá para realizar este trámite será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Banco Nacional habilita nuevos centros para negociar el CEPANIM.

Banco Nacional habilita nuevos centros para negociar el CEPANIM.

Ana Canto
Por Ana Canto

Banco Nacional de Panamá activó nuevos centros de negociación especializados para el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM). Las sucursales habilitadas cubren puntos estratégicos en las zonas centro, norte y este de la provincia de Panamá.

El horario de atención establecido para realizar este trámite será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 md.

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Sucursales para negociar el CEPANIM

Panamá

  • Plaza Edison (remplazo a la sucursal de San Fernando)
  • La Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres

Panamá Este

  • Pedregal
  • Belén (plaza Los Pinos)
  • Chepo
  • Tortí

El MEF inició la entrega del CEPANIM esta semana. Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.

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