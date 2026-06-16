CEPANIM no es un cheque: MEF explica cómo utilizarlo y negociarlo con el banco

El CEPANIM no es un cheque, afirmó el MEF.

La subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, explicó en la edición matutina de Telemetro Reporta que el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora ( CEPANIM ) no es un cheque, sino un título negociable que puede ser transferido, no paga impuestos y tampoco puede ser embargado.

Además, destacó que el CEPANIM será reconocido al 100 % de su valor para la cancelación o abono de deudas morosas con distintas entidades del Estado, lo que permitirá a los beneficiarios regularizar sus compromisos financieros y acceder a un alivio económico.

El MEF recordó a los jubilados la importancia de verificar la fecha y hora asignadas, las cuales son notificadas a través del correo electrónico proporcionado durante el registro en la plataforma web.

De acuerdo con la entidad, el personal en el sitio brindará orientación a los asistentes para confirmar si se encuentran en el listado de citados. El ministerio proyecta atender a más de 1 900 personas por día.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa .

. Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.

Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.

Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.