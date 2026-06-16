CEPANIM no es un cheque: MEF explica cómo utilizarlo y negociarlo con el banco

La subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, explicó en la edición matutina de Telemetro Reporta que el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) no es un cheque, sino un título negociable que puede ser transferido, no paga impuestos y tampoco puede ser embargado.
El MEF recordó a los jubilados la importancia de verificar la fecha y hora asignadas, las cuales son notificadas a través del correo electrónico proporcionado durante el registro en la plataforma web.
De acuerdo con la entidad, el personal en el sitio brindará orientación a los asistentes para confirmar si se encuentran en el listado de citados. El ministerio proyecta atender a más de 1 900 personas por día.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.