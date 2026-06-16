Beneficiarios del CEPANIM reportan descuentos de hasta 20% al cambiar certificados

Jubilados y beneficiarios que ya han recibido los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) denunciaron que se les está aplicando un descuento de hasta 20% al momento de realizar el cambio o negociación de estos documentos, situación que ha generado preocupación entre quienes esperaban recibir el valor completo del beneficio.

Ante esta situación, algunos beneficiarios han solicitado a las autoridades revisar el porcentaje de descuento aplicado durante el proceso de negociación del certificado.

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Beneficiarios piden revisar los descuentos del CEPANIM

Los jubilados sostienen que el porcentaje descontado reduce significativamente el monto que finalmente reciben, por lo que consideran necesario establecer mecanismos que les permitan obtener un mayor beneficio económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066938954243358909?s=20&partner=&hide_thread=false Jubilados que ya recibieron su Cepanim denuncian que se les ha realizado un descuento de hasta 20% al realizar el cambio de su certificado en el Banco Nacional, y piden reajustar el porcentaje. pic.twitter.com/v1RqUOZH3x — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Según indicaron, varios de los afectados han manifestado su inconformidad luego de acudir a entidades financieras para negociar los certificados.

MEF recuerda que los certificados son negociables

Consultado sobre el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que los CEPANIM son instrumentos negociables y transferibles, por lo que existen diversas alternativas para que los beneficiarios dispongan de ellos.

La entidad explicó que cada portador tiene la facultad de decidir la opción que considere más conveniente de acuerdo con sus intereses y necesidades.

“Los CEPANIM son negociables y transferibles. Tienen múltiples formas de uso y cada portador de estos certificados debe escoger la forma que le proporcione más beneficio”, indicó el MEF. “Los CEPANIM son negociables y transferibles. Tienen múltiples formas de uso y cada portador de estos certificados debe escoger la forma que le proporcione más beneficio”, indicó el MEF.

Existen diferentes alternativas de utilización

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2066948878407025152?s=20&partner=&hide_thread=false Los Cepanim son negociables y transferibles. Tienen múltiples formas de uso y cada portador de estos Certificados, debe escoger la forma que le proporcione más beneficio. pic.twitter.com/PE2iICuw2A — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 16, 2026

Las autoridades recordaron que los certificados pueden ser utilizados de distintas maneras y que los beneficiarios no están obligados a aceptar una única modalidad de negociación.

Por ello, recomendaron evaluar las distintas opciones disponibles antes de tomar una decisión sobre el uso o transferencia del documento.

Continúa el proceso de entrega

La entrega de los CEPANIM continúa desarrollándose en distintos puntos del país como parte del programa impulsado por el Gobierno para cumplir con la obligación derivada de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983.

Mientras avanza el proceso, los beneficiarios han reiterado su petición de que se analicen mecanismos que permitan reducir los descuentos aplicados al momento de convertir los certificados en efectivo.