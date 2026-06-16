Beneficiarios del CEPANIM reportan descuentos de hasta 20% al cambiar certificados

Jubilados y beneficiarios que ya han recibido los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) denunciaron que se les está aplicando un descuento de hasta 20% al momento de realizar el cambio o negociación de estos documentos, situación que ha generado preocupación entre quienes esperaban recibir el valor completo del beneficio.
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Beneficiarios piden revisar los descuentos del CEPANIM
Los jubilados sostienen que el porcentaje descontado reduce significativamente el monto que finalmente reciben, por lo que consideran necesario establecer mecanismos que les permitan obtener un mayor beneficio económico.
Según indicaron, varios de los afectados han manifestado su inconformidad luego de acudir a entidades financieras para negociar los certificados.
MEF recuerda que los certificados son negociables
Consultado sobre el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que los CEPANIM son instrumentos negociables y transferibles, por lo que existen diversas alternativas para que los beneficiarios dispongan de ellos.
La entidad explicó que cada portador tiene la facultad de decidir la opción que considere más conveniente de acuerdo con sus intereses y necesidades.
Existen diferentes alternativas de utilización
Las autoridades recordaron que los certificados pueden ser utilizados de distintas maneras y que los beneficiarios no están obligados a aceptar una única modalidad de negociación.
Por ello, recomendaron evaluar las distintas opciones disponibles antes de tomar una decisión sobre el uso o transferencia del documento.
Continúa el proceso de entrega
La entrega de los CEPANIM continúa desarrollándose en distintos puntos del país como parte del programa impulsado por el Gobierno para cumplir con la obligación derivada de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983.
Mientras avanza el proceso, los beneficiarios han reiterado su petición de que se analicen mecanismos que permitan reducir los descuentos aplicados al momento de convertir los certificados en efectivo.