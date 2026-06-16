CEPANIM: MEF advierte que no atenderá a beneficiarios sin cita y pide verificar el día asignado

La secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, informó que la entidad se encuentra preparada para atender a unos 25 mil beneficiarios durante la semana como parte del proceso de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).
La funcionaria destacó que toda la planificación ha sido diseñada para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en los puntos de entrega.
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CEPANIM 2026: Citas se consultan a través de la plataforma
La secretaria general del MEF recordó que inicialmente se había anunciado que las convocatorias serían realizadas mediante llamadas telefónicas; sin embargo, la entidad modificó el mecanismo para hacerlo más eficiente.
Los beneficiarios pueden verificar si ya tienen una cita asignada ingresando a la plataforma oficial del CEPANIM, donde realizaron previamente su registro. Además, existe un mecanismo alternativo mediante correo electrónico para notificar cuando la cita esté disponible.
¿Qué significa el cintillo rojo en la plataforma?
Amado explicó que si al ingresar al sistema aparece un cintillo rojo indicando que la cita está “en proceso”, significa que el beneficiario todavía no debe acudir a retirar su certificado.
Por ello, recomendó a los usuarios revisar periódicamente la plataforma antes de acudir al centro de entrega.
“Esto no es un cheque”
La funcionaria también aclaró que el CEPANIM no constituye un cheque ni un pago directo en efectivo. “Esto no es un cheque”, enfatizó Amado al explicar la naturaleza del documento.
Según indicó, el CEPANIM es un certificado negociable que puede ser transferido, está exento del pago de impuestos y no puede ser objeto de embargo.
Los beneficiarios tienen la opción de acudir al Banco Nacional de Panamá para efectuar el intercambio del certificado o utilizarlo en comercios que hayan establecido mecanismos para aceptar este documento a cambio de bienes o servicios.
El MEF reiteró el llamado a los beneficiarios para que consulten únicamente los canales oficiales y verifiquen previamente su cita antes de acudir a retirar el certificado.