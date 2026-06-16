CEPANIM: MEF advierte que no atenderá a beneficiarios sin cita y pide verificar el día asignado

La secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, informó que la entidad se encuentra preparada para atender a unos 25 mil beneficiarios durante la semana como parte del proceso de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) .

Según detalló la funcionaria, la logística implementada permitirá la atención de aproximadamente 2,000 personas por día en la provincia de Panamá. Amado explicó que el objetivo es entregar alrededor de 75 mil certificados durante las próximas semanas.

“Para la semana estamos preparados para atender alrededor de 25 mil beneficiarios para un total de 75 mil certificados. Es decir, que vamos a estar atendiendo alrededor de las próximas dos semanas dos mil personas por día”, señaló. “Para la semana estamos preparados para atender alrededor de 25 mil beneficiarios para un total de 75 mil certificados. Es decir, que vamos a estar atendiendo alrededor de las próximas dos semanas dos mil personas por día”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066886558586663299?s=20&partner=&hide_thread=false “Esto no es un cheque”, Ana Matilde Amado, secretaria general del @Mef_Pma, explicó que el Cepanim es un documento negociable que se puede transferir, está exento del pago de impuestos y no puede ser objeto de embargo, y reiteró que los beneficiarios pueden acercarse al Banco… pic.twitter.com/HGweYjpbj7 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

La funcionaria destacó que toda la planificación ha sido diseñada para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en los puntos de entrega.

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CEPANIM 2026: Citas se consultan a través de la plataforma

La secretaria general del MEF recordó que inicialmente se había anunciado que las convocatorias serían realizadas mediante llamadas telefónicas; sin embargo, la entidad modificó el mecanismo para hacerlo más eficiente.

“Siempre buscando la agilización de procesos, hacerlo menos engorroso tanto para nosotros en logística como para los beneficiarios, hicimos un cambio de último momento que ha sido exitoso”, indicó. “Siempre buscando la agilización de procesos, hacerlo menos engorroso tanto para nosotros en logística como para los beneficiarios, hicimos un cambio de último momento que ha sido exitoso”, indicó.

Los beneficiarios pueden verificar si ya tienen una cita asignada ingresando a la plataforma oficial del CEPANIM, donde realizaron previamente su registro. Además, existe un mecanismo alternativo mediante correo electrónico para notificar cuando la cita esté disponible.

¿Qué significa el cintillo rojo en la plataforma?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066873838382526895?s=20&partner=&hide_thread=false “Hay un método alterno donde nos hemos preparado para que usted reciba un correo electrónico por el cual se le avisa que su cita está lista, si usted no lo ha recibido puede ingresar a la plataforma https://t.co/xc1OijNnYa y acceder desde ahí a ver si tiene su sicta desplegada.… pic.twitter.com/Yddp6ZAuCo — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Amado explicó que si al ingresar al sistema aparece un cintillo rojo indicando que la cita está “en proceso”, significa que el beneficiario todavía no debe acudir a retirar su certificado.

“Si usted encuentra un cintillo rojo que indica que su cita está en progreso o en proceso significa que aún no está listo para ir a Multicentro a retirar su certificado”, precisó. “Si usted encuentra un cintillo rojo que indica que su cita está en progreso o en proceso significa que aún no está listo para ir a Multicentro a retirar su certificado”, precisó.

Por ello, recomendó a los usuarios revisar periódicamente la plataforma antes de acudir al centro de entrega.

“Esto no es un cheque”

La funcionaria también aclaró que el CEPANIM no constituye un cheque ni un pago directo en efectivo. “Esto no es un cheque”, enfatizó Amado al explicar la naturaleza del documento.

Según indicó, el CEPANIM es un certificado negociable que puede ser transferido, está exento del pago de impuestos y no puede ser objeto de embargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066872272732782756?s=20&partner=&hide_thread=false “Inicialmente nosotros en el proceso, y se había divulgado muchísimo, de que las citas o la convocatoria para participar iba a ser a través de llamadas, sin embargo, siempre buscando la agilización de procesos, hacerlo menos engorroso tanto para nosotros en logística como para… pic.twitter.com/MHm69Pkqg4 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Los beneficiarios tienen la opción de acudir al Banco Nacional de Panamá para efectuar el intercambio del certificado o utilizarlo en comercios que hayan establecido mecanismos para aceptar este documento a cambio de bienes o servicios.

El MEF reiteró el llamado a los beneficiarios para que consulten únicamente los canales oficiales y verifiquen previamente su cita antes de acudir a retirar el certificado.