CEPANIM: estas son las sucursales del Banco Nacional donde podrá negociar su certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició esta semana la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) a jubilados beneficiarios, en la provincia de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro).

Banco Nacional habilita siete sucursales para negociación

Por su parte, el Banco Nacional de Panamá informó que, a partir del 15 de junio de 2026, los beneficiarios de la provincia de Panamá podrán realizar el proceso de negociación de sus certificados CEPANIM en las siguientes sucursales:

Panamá

San Fernando

Exposición

Pedregal

Panamá Este

Chepo

Tortí

Embed - Banco Nacional de Panama on Instagram: "Aviso Importante (CEPANIM). A partir del 15 de junio de 2026 para la provincia de Panamá, podrán realizar su proceso de negociación en las siguientes sucursales: San Fernando Exposición Pedregal Chepo Tortí Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m." View this post on Instagram

La entidad bancaria indicó que el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

El MEF reiteró que la entrega de los certificados continuará hasta completar la atención de todos los jubilados registrados en el portal oficial del programa.

Los beneficiarios pueden verificar su estatus y obtener información adicional a través del portal oficial: cepanem.mef.gob.pa.